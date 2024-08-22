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Умяров: от Станковича как от полузащитника идёт много подсказок — мне повезло с амплуа

Умяров: от Станковича как от полузащитника идёт много подсказок — мне повезло с амплуа
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

«Станкович — прежде всего, поигравший сам полузащитник. Мне повезло с амплуа. Как от полузащитника идёт много подсказок с его стороны. Это тоже помогает», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Факелом».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды, но в последних матчах прошлого сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024-го Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Напомним, московский «Спартак» после пяти туров чемпионата России по футболу заработал 10 очков. Команда Станковича занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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