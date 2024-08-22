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Гальдамес: у «Спартака» и «Динамо» было время, чтобы качественно подготовиться к сезону

Гальдамес: у «Спартака» и «Динамо» было время, чтобы качественно подготовиться к сезону
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Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес сравнил, кто сильнее сыграл в матче с самарским клубом в нынешнем сезоне РПЛ — «Спартак» или «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

— Конкретно против «Крыльев» кто сыграл сильнее — «Спартак» или «Динамо»?
— Обе команды сильны. Видно, что и «Спартак», и «Динамо» имели достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к сезону. А «Крылья» только находятся в процессе роста. В клуб пришло много новых футболистов. И тренер делает всё возможное, чтобы мы как можно быстрее сыгрались и начали побеждать. Я считаю, у нас хорошая команда, которая способна бороться за высокие места. Но прямо сейчас «Крылья» очень нуждаются в победах и очках, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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