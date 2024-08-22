Гальдамес: у «Спартака» и «Динамо» было время, чтобы качественно подготовиться к сезону

Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес сравнил, кто сильнее сыграл в матче с самарским клубом в нынешнем сезоне РПЛ — «Спартак» или «Динамо».
— Конкретно против «Крыльев» кто сыграл сильнее — «Спартак» или «Динамо»?
— Обе команды сильны. Видно, что и «Спартак», и «Динамо» имели достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к сезону. А «Крылья» только находятся в процессе роста. В клуб пришло много новых футболистов. И тренер делает всё возможное, чтобы мы как можно быстрее сыгрались и начали побеждать. Я считаю, у нас хорошая команда, которая способна бороться за высокие места. Но прямо сейчас «Крылья» очень нуждаются в победах и очках, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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