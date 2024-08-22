«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Китайской футбольной ассоциации, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Бэйцзин Гоань». Игра завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. На 90+1-й минуте преимущество подопечных Слуцкого укрепил Шиничи Чань. Единственный гол «Бэйцзин Гоань» на 90+4-й минуте забил Чжан Юйнин.

В полуфинале турнира «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Шанхай Порт», лидирующим в таблице чемпионата Китая. Напомним, подопечные российского специалиста на текущий момент располагаются на второй строчке китайской Суперлиги.

Материалы по теме Леонид Слуцкий сравнил Москву с Шанхаем

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: