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Чилийский защитник Гальдамес раскрыл обстоятельства своего трансфера в «Крылья Советов»

Чилийский защитник Гальдамес раскрыл обстоятельства своего трансфера в «Крылья Советов»
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Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал о своём переходе из «Годой Крус» в самарский клуб, состоявшийся нынешним летом.

— Как и когда ты узнал об интересе из России?
— Я был на Кубке Америки. После нашего матча против Аргентины или Перу (не помню точно) мне по FaceTime позвонил Корниленко (спортивный директор «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»). Он сообщил об интересе самарского клуба и спросил, не хочу ли я попробовать себя в российской Премьер-Лиге. Я сразу ответил «да», потому что слышал о вашем футболе только хорошее.

— Что именно?
— Что РПЛ — топ-лига Европы по уровню футболистов и инфраструктуры, что там играет множество южноамериканцев — из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая. Всё было быстро и профессионально: мы обговорили условия, и «Крылья» сделали запрос на трансфер в «Годой Крус». Неделя ожидания показалось мне невероятно долгой, но в конце концов «Крылья» закрыли сделку, и вот я здесь, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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