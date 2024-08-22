Точилин: если «Динамо» хочет повторить прошлогодний успех, надо обыгрывать «Краснодар»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодар» — «Динамо» Москва в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 25 августа в 17:30 мск.

«Краснодар» на сегодняшний момент потихоньку вкатывается. Понятно, что есть определённые игровые проблемы, но команда набирает обороты и очки. Для «Динамо» будет хорошая проверка в матче. Если хотят повторить прошлогодний успех и составить конкуренцию с «Зенитом», должны обыгрывать «Краснодар». Но поверьте, что «быки» выйдут мобилизованно на игру. Кто будет больше собран, будет больше хотеть выиграть — у того будет больше шансов», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.