Защитник «Крыльев Советов» Гальдамес: мечтаю сыграть за свою страну на ЧМ-2026 в Америке

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал, о чём он мечтает.

— О чём ты мечтаешь?

— Сыграть на чемпионате мира за свою страну. Надеюсь, что на следующем мундиале будут и Чили, и я. Тем более он пройдёт почти дома — в Америке, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний чилийский футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В нынешнем сезоне Гальдамес принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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