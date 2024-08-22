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12-летний футболист из Беларуси стал игроком мадридского «Реала»

12-летний футболист из Беларуси стал игроком мадридского «Реала»
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12-летний белорусский футболист Алексей Майоров подписал контракт с академией мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Свои выступления Майоров начнёт в «Инфантиле B» (U-13).

Отметим, что 12-летний Алексей — из известной футбольной семьи. Его дедушка Александр Кистень в 1980-е успешно защищал цвета минского «Динамо».

Ранее Майоров играл в составе каталанской «Серданьолы», где в 22 встречах забил 59 голов. По сведениям СМИ, к нападающему также был интерес со стороны «Барселоны» и ещё ряда клубов из Испании. В Мадриде заплатили за трансфер € 120 тыс. — это рекордная сумма для такого возраста.

Напомним, мадридский «Реал» в стартовом туре чемпионата Испании по футболу на выезде сыграл с «Мальоркой». Встреча завершилась ничейным результатом (1:1). По итогам минувшего сезона «сливочные» завоевали золотые медали Примеры.

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