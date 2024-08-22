Гальдамес: Лобос был одним из моих детских кумиров. Он классный вратарь и отличный мужик

Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал об общении с экс-вратарём самарского клуба Эдуардо Лобосом.

— Помнишь чилийского вратаря «Крыльев» Эдуардо Лобоса?

— Да-да, конечно. Лобос хорошо известен в Чили. Уже после России он некоторое время играл в «Унион Эспаньоле» и был одним из моих детских кумиров. А на прошлой неделе он приезжал на две игры в гости в Самару, и мы много времени провели вместе. Он классный вратарь и отличный мужик. Знаю, что болельщики «Крыльев Советов» его очень любят, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний чилийский футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В нынешнем сезоне Гальдамес принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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