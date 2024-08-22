Защитник «Крыльев» Гальдамес: самарское пиво ещё не пробовал, а девушка у меня уже есть

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес ответил на вопросы о своей личной жизни.

— Ты женат?

— Ещё нет, но у меня есть невеста. Мы живём вместе. Сейчас она не со мной, но как только оформит визу, надеюсь, прилетит в Самару.

— В общем, самарские красавицы тебя не интересуют?

— Ха-ха, нет, не актуально. Джованна очень милая девушка, нам хорошо вместе, и мы собираемся пожениться.

— Знаменитое самарское пиво не пробовал ещё?

— Ха-ха, ещё нет. Я вообще не любитель алкоголя, но пиво как-нибудь попробую. Я тоже слышал, что оно здесь вкусное, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний чилийский футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В нынешнем сезоне Гальдамес принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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