Кузьмичёв: понимаю, почему «Локомотив» не отпустил Тикнизяна в «Севилью»

Экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил решение руководства железнодорожников не отпускать защитника Наира Тикнизяна в «Севилью».

«Я понимаю, почему «Локомотив» не отпустил Тикнизяна на таких условиях. Сезон в самом разгаре, а у клуба и так не самая большая обойма. Если решение о выкупе принимается после аренды, то это разумное решение. Если «Севилья» хочет игрока, то пусть платит сразу же. Тем более, «Локомотив» никого уже не сможет приобрести на эту позицию», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что «Севилья» хотела бесплатно арендовать Тикнизяна до конца сезона-2024/2025. Испанский клуб готов был выкупить футболиста сборной Армении за € 5 млн. Но подобный вариант не устроил «Локомотив».

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. За «Локомотив» Наир выступает с августа 2021 года. В минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локо» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Наир провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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