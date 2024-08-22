Томас Гальдамес: отец видел всех трёх сыновей футболистами, и маме приходилось разрываться

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал о своём детстве.

«Я вырос в футбольной семье. Мой папа играл в футбол, а оба родных брата — продолжают играть. Мы с детства гоняли мяч и не испытывали нужды в еде или одежде. Для Южной Америки это редкость. В моём становлении как игрока окружение сыграло большую роль. Благодаря родителям мы могли заниматься любимым делом и прогрессировать.

Отец мечтал, чтобы все мы играли в футбол: возился с нами, брал на свои тренировки. Я с пяти-шести лет крутился в кругу профессиональных футболистов. Думаю, в дальнейшем мне это очень помогло.

Мама, с одной стороны, была довольна. А с другой — ей приходилось непросто. Она была единственной мамой, чьи сыновья занимались в трёх разных возрастах клуба: старший брат Пабло — 1996 года рождения, я — 1998-го, а младший Бенхамин — 2001-го. Когда команды играли в разное время на на разных стадионах, маме приходилось разрываться: одного сына везти в одно место, второго — в другое. Но всё было не напрасно: мы все трое стали профессиональными футболистами и достигли первого дивизиона», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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