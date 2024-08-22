Кто стал лучшим молодым футболистом РПЛ в первых пяти турах чемпионата?

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в нём — голосование тренеров и капитанов всех команд РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы предлагаем вам, нашим читателям, выбрать лучшего молодого игрока РПЛ по итогам пяти туров.

Всего в списке 33 футболиста. В него вошли все игроки, которым на старте сезона было не больше 21 года включительно, а на поле важно было провести 60 минут за пять матчей.

Проголосовать за лучшего можно по ссылке.

По итогам минувшего сезона в этой номинации победил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На второй строчке расположился крайний нападающий «Локомотива» Никита Салтыков (в прошедшем сезоне выступал в составе «Крыльев Советов»). Замкнул тройку лидеров атакующий полузащитник ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.