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Матвей Сафонов обратился к 14-летнему вратарю «Кубани», пропустившему 5 голов

Матвей Сафонов обратился к 14-летнему вратарю «Кубани», пропустившему 5 голов
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к 14-летнему голкиперу «Кубани» Роману Сафонову после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг», в котором юный футболист пропустил пять голов.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 5
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Захаров – 6'     0:2 Малолетов – 35'     0:3 Малолетов – 63'     0:4 Малолетов – 78'     0:5 Фадеев – 90'    

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать: не расстраивайся. Это начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему. Всё обязательно получится», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале Кубка России.

14-летний вратарь стал самым молодым футболистом в истории Кубка России.

14 июня стало известно, что «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего Матвея Сафонова. Трудовое соглашение российского вратаря с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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