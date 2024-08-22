Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Амкала» Костюков прокомментировал свою результативность в Кубке России

Игрок «Амкала» Костюков прокомментировал свою результативность в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Амкала» Степан Костюков высказался о своей результативности в Fonbet Кубке России по футболу.

«Согласен, что мы прошли в Кубке России серьёзную команду. Я очень счастлив. Моя результативность в Кубке: пять ударов — четыре гола. Это вообще мечта какая-то! Я даже подумать о таком не мог», — сказал Костюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

20 августа завершился матч 2-го раунда плей-офф Пути регионов Кубка России между московским «Велесом» и медийной командой «Амкал». Победу со счётом 2:0 одержал гранд медийного футбола. На 31-й минуте гостей вперёд вывел Василий Марвин, а на 57-й минуте нападающий Степан Костюков, который ранее выступал за новороссийский «Черноморец», установил окончательный счёт на табло. Для Костюкова этот гол стал четвёртым в нынешнем розыгрыше турнира

Стоит отметить, что «Амкал» в третий раз принимает участие в розыгрыше Кубка России и ни разу не проигрывал в основное время.

Материалы по теме
«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле
Видео
«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android