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«Текстильщик» в большинстве обыграл вологодское «Динамо»

«Текстильщик» в большинстве обыграл вологодское «Динамо»
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Завершился матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались вологодское «Динамо» и ивановский «Текстильщик». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Вологде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данила Цурков из Москвы. Матч закончился победой «Текстильщика» со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Динамо Вг
Вологда
Окончен
1 : 3
Текстильщик
Иваново
1:0 Криворучко – 41'     1:1 Елисеев – 45+3'     1:2 Скворцов – 86'     1:3 Азаров – 88'    
Удаления: Баширов – 45+1' / нет

На 41-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Динамо» Даниил Криворучко. На 45+1-й минуте защитник хозяев Руслан Баширов получил красную карточку. На 45+3-й минуте футболист «Текстильщика» Александр Елисеев восстановил равновесие. На 86-й минуте нападающий Алексей Скворцов вывел гостей вперёд. На 88-й минуте полузащитник Владимир Азаров укрепил преимущество ивановской команды.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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