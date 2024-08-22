«Текстильщик» в большинстве обыграл вологодское «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались вологодское «Динамо» и ивановский «Текстильщик». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Вологде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данила Цурков из Москвы. Матч закончился победой «Текстильщика» со счётом 3:1.

На 41-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Динамо» Даниил Криворучко. На 45+1-й минуте защитник хозяев Руслан Баширов получил красную карточку. На 45+3-й минуте футболист «Текстильщика» Александр Елисеев восстановил равновесие. На 86-й минуте нападающий Алексей Скворцов вывел гостей вперёд. На 88-й минуте полузащитник Владимир Азаров укрепил преимущество ивановской команды.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

Самые титулованные футбольные клубы России: