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Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции

Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов был признан болельщиками лучшим футболистом минувшего матча 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (3:2). Об этом информирует официальный сайт клуба.

Греция — Суперлига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 2
Пансерраикос
Серре
0:1 Бетанкор – 31'     1:1 Шваб – 35'     2:1 Оздоев – 45+3'     2:2 Саласар – 49'     3:2 Шваб – 60'    

За 26-летнего нападающего проголосовали 49% болельщиков. В игре с «Пансерраикосом» Чалов провёл на поле 71 минуту. За это время российский футболист заработал пенальти и пробил в перекладину.

26-летний нападающий является воспитанником академии красно-синих. 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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