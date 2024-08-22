Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов был признан болельщиками лучшим футболистом минувшего матча 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом» (3:2). Об этом информирует официальный сайт клуба.

За 26-летнего нападающего проголосовали 49% болельщиков. В игре с «Пансерраикосом» Чалов провёл на поле 71 минуту. За это время российский футболист заработал пенальти и пробил в перекладину.

26-летний нападающий является воспитанником академии красно-синих. 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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