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Семак раскрыл подробности восстановления Вендела перед игрой со «Спартаком»

Семак раскрыл подробности восстановления Вендела перед игрой со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что по поводу восстановления полузащитника Вендела идут постоянные консультации с медицинским штабом клуба и теми клиниками, с которыми петербуржцы сотрудничают.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С восстановлением Вендела наступила ясность?
— Есть тенденция к определенному улучшению. Но есть и небольшой вопросик, который беспокоит. Постоянно консультируемся с нашим медицинским штабом и с теми клиниками, с которыми мы сотрудничаем. Решения принимаем, исходя из ощущений игрока и возможных рисков, которые могут повлиять на более быстрое восстановление, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В 6-м туре РПЛ «Зенит» примет «Спартак» в Санкт‑Петербурге. Встреча пройдёт в субботу, 24 августа. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Напомним, полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Бразильский футболист «Зенита» повредил колено.

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