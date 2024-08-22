«Два раза шанс не даём». Кокорин заявил, что Дзюба отказался от перехода в клуб из Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, хотел ли бы он увидеть форварда Артёма Дзюбу в чемпионате Кипра.

«Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даём», — приводит слова Кокорина Sport24.

Нынешним летом у Дзюбы закончился контракт с московским «Локомотивом», за который он выступал с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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