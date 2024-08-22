12-летний новичок «Реала» Майоров: Месси так и остаётся моим любимым футболистом

12-летний белорусский футболист Алексей Майоров заявил о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, игравший большую часть карьеры за «Барселону», останется его кумиром. Ранее юноша перешёл в мадридский «Реал».

— Когда-то вы говорили, что любимый игрок — Лионель Месси, а играть всегда мечтали в «Барселоне».

— Месси так и остается любимым футболистом. И если бы он выступал за «Реал», то я мечтал бы оказаться в этом клубе. Аргентинец всегда будет для меня примером того, как можно играть в футбол.

Мне нравится его стиль, стараюсь повторять его движения. И вообще попробовать пройти ту дорогу, которую прошел он. Думаю, что «Реал» — это место, которое больше всего подходит для воплощения моей мечты, – приводит слова Майорова Bet News.