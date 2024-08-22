Эдгардо Фаринья: у «Химок» есть хорошие шансы в этом сезоне

Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о потенциале своей команды в нынешнем сезоне.

«Пока я привыкаю к новому клубу, со всем знакомлюсь и учусь. Но я сделаю все для команды, чтобы мы хорошо выступали в чемпионате. Думаю, что у нас есть хорошие шансы в этом сезоне», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков. Химчане идут идут 10-ми с пятью очками. В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» (1) из Воронежа.