Сперцян и Кордоба объявили «Краснодару» о намерении покинуть клуб летом — Armenie Football

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «быков» о желании покинуть клуб до конца нынешнего лета. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, «Краснодар» уже нашёл замену на случай потенциального ухода Сперцяна и Кордобы.
24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
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