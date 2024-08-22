Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сперцян и Кордоба объявили «Краснодару» о намерении покинуть клуб летом — Armenie Football

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «быков» о желании покинуть клуб до конца нынешнего лета. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Краснодар» уже нашёл замену на случай потенциального ухода Сперцяна и Кордобы.

24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме Сперцян высказался о своей голевой ошибке в матче с «Пари НН»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: