«Лион» выставил на трансфер почти всех игроков из-за финансового фэйр-плей — L’équipe

«Лион», выступающий во французской Лиге 1, выставил на трансфер практически всех футболистов своей команды. Об этом сообщает L’équipe.
По информации источника, ведомство, занимающееся надзором за финансами французских клубов, аккредитовало «Лион» с условием, что до конца летнего трансферного окна клуб получит не менее € 100 млн от продажи игроков. На текущий момент «Лион» продал футболистов на сумму в € 24 млн.
Подчёркивается, что в случае, если французский клуб не сможет выручить с продажи игроков необходимую сумму, то с него могут быть сняты очки.
По итогам минувшего сезона чемпионата Франции «Лион» набрал 53 очка и занял шестое место. В 1-м туре нынешнего сезона Лиги 1 французский клуб проиграл «Ренну» со счётом 0:3.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: