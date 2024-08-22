Валерий Непомнящий поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения

Российский тренер Валерий Непомнящий поздравил нападающего Артёма Дзюбу с днём рождения. Напомним, сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 36 лет.

«Будь здоров, Тёма! Не болей! Благополучия, процветания в семье, творческих успехов. Продолжай играть — ты готов и можешь! Всё прогрессивное человечество вместе с Артёмом отмечает эту годовщину», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нынешним летом у Дзюбы закончился контракт с московским «Локомотивом», за который он выступал с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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