Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения

Валерий Непомнящий поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поздравил нападающего Артёма Дзюбу с днём рождения. Напомним, сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 36 лет.

«Будь здоров, Тёма! Не болей! Благополучия, процветания в семье, творческих успехов. Продолжай играть — ты готов и можешь! Всё прогрессивное человечество вместе с Артёмом отмечает эту годовщину», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нынешним летом у Дзюбы закончился контракт с московским «Локомотивом», за который он выступал с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
«Два раза шанс не даём». Кокорин заявил, что Дзюба отказался от перехода в клуб из Кипра

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android