«Химик» — «БроукБойз»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 22 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб «БроукБойз» и профессиональная команда — дзержинский «Химик». Игра пройдёт на домашнем стадионе «Химика» в Дзержинске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Химик»: Шулкин, Широков, Доронин, Крашевский, Чубукин, А. Сергиенко, Краснов, И. Сергиенко, Марков, Меренчуков, Анциферов.

«БроукБойз»: Зириков, Давыдов, Плешко, Чёрный, Розиев, Соснин, Челидзе, Данилин, Сакадаев, Яковлев, Майорович.

Напомним, на прошлой стадии Кубка России «БроукБойз» обыграли «Квант» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» ЛЕОН-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала Пути регионов часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.