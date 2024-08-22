«Вы скучные». Луис Энрике отказался отвечать на вопросы о Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался отвечать на вопросы журналистов о бывшем нападающем французского гранда Килиане Мбаппе.

«Я мог бы сказать вам: «Вы, французы, такие скучные». Мбаппе не игрок, который носит футболку «ПСЖ». А я говорю только о футболистах, играющих за «ПСЖ», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Мбаппе выступал в составе «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. 3 июня 2024 года Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: