Оздоев в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Шэмрок Роверс», Чалов — в запасе

Сегодня, 22 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 между греческим ПАОКом и ирландским «Шэмрок Роверс». Игра пройдёт в Греции, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
ПАОК: Котарски, Отто, Кендзёра, Кульеракис, Баба, Оздоев, Шваб, Живкович, Константелиас, Тайсон, Томас.
«Шэмрок Роверс»: Пёльс, Хор, Клири, Грэйс, Хоноган, Уоттс, О'Нил, Кларк, Фарруджиа, Нюджент, Грин.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий клуб по сумме двух матчей уступил «Мальмё» со счётом 5:6. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч обыграл «Целе» (3:2).
В последний раз ПАОК и «Шэмрок Роверс» встречались друг с другом в 2011 году. Тогда команды играли между собой в матчах группового этапа Лиги Европы, ПАОК обе встречи выиграл (3:1 и 2:1).
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