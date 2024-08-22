Кокорин: Дзюба ещё способен поиграть на высоком уровне, 36 лет — не приговор

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о бывшем партнёре по «Зениту» и сборной России Артёме Дзюбе, которому сегодня, 22 августа, исполнилось 36 лет.

«С Артёмом у меня было много хороших историй, все связано с позитивом. Сейчас редко удается общаться, но с праздниками друг друга поздравляем. Пожелал бы Артёму крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет — не приговор для футболиста. Главное, чтобы он играл там, где ему хочется — это уже не мое желание. Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает. Думаю, Артем ещё способен поиграть на высоком уровне», — приводит слова Кокорина Sport24.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.