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Непомнящий: Глушенков и Вендел — потеря, но не настолько, чтобы не выиграть у «Спартака»

Непомнящий: Глушенков и Вендел — потеря, но не настолько, чтобы не выиграть у «Спартака»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 24 августа и начнётся в 17:30 мск.

«Глушенков и Вендел — серьёзная потеря для сегодняшнего «Зенита». Это два системообразующих игрока. Но в каждой команде РПЛ, когда команда теряет два игрока, а тренеры потом говорят: «Вы знаете, у нас двух не хватило», им отвечают: «У вас ещё 22 есть». У «Зенита» два равноценных составах. Другое дело, что одни заиграны, а другие не очень наиграны. Я понимаю, что важная потеря, но не настолько, чтобы не выиграть у себя дома у «Спартака» при полных трибунах.

«Зенит» — фаворит. Хотя от «Спартака» сегодня, как и всегда можно всего ожидать. Могут проиграть условному «Тамбову», когда он ещё существовал, а потом обыграть «Зенит». «Спартак» готов, бежит, но «Зенит» всё равно фаворит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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