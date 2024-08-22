Генеральный директор «Милана»: нулевые шансы, что Рафаэл Леау перейдёт в «Барселону»

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани ответил на вопрос о потенциальном переходе 25-летнего крайнего нападающего Рафаэля Леау в «Барселону». Ранее в СМИ появлялась информация, что «россонери» запросили у каталонского клуба € 175 млн за трансфер португальского футболиста.

«Переход Леау? Нет, нулевые шансы на это. Рафа Леау на 100% останется в «Милане». Я уверен в этом», — приводит слова Фурлани Mundo Deportivo.

Также ранее сообщалось, что сам игрок заинтересован в переходе в «Барселону». Португалец стал вторым выбором для каталонского клуба после неудачи в переговорах о трансфере вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

Леау в минувшем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне вингер принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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