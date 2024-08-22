Воспитанники курского «Авангарда» посетители тренировку ЦСКА

Воспитанники курского «Авангарда» посетители тренировку московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале клуба.

Фото: ПФК ЦСКА

«Воспитанники курского «Авангарда», которые сейчас живут и тренируется на базе в Ватутинках, сегодня посетили тренировку нашей команды. Кроме того, специально для них был проведён «Урок ЦСКА», чтобы познакомить их ещё и с историей нашего клуба», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России межу московским ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 пен.) посетили воспитанники курского «Авангарда», вывезенные из своего региона из-за непростой ситуации в области.

Напомним, московский ЦСКА после пяти туров чемпионата России по футболу заработал семь очков. Армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.