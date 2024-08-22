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Тен Хаг — о Санчо: иногда игроки могут быть разочарованы, но они должны смириться с этим

Тен Хаг — о Санчо: иногда игроки могут быть разочарованы, но они должны смириться с этим
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о роли в команде крайнего нападающего Джейдона Санчо, который не был включён в заявку «красных дьяволов» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Зиркзее – 87'    

«Отношение футболистов [к конкуренции] очень важно. Иногда они будут разочарованы, но им придётся смириться с этим. Игрок выигрывает только в составе команды. Призовые места будут определены в мае следующего года, до тех пор команде нужен высокий уровень мотивации от всех футболистов. Это не ожидание [тренерского штаба], а требование», — приводит слова тен Хага Goal.

Напомним, в первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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