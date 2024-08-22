Кроос отреагировал на решение Нойера завершить карьеру в сборной Германии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на решение голкипера Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде Германии.

«Лучший за всё время! Вот и всё! нравилось играть с тобой», – написал Кроос на своей странице в социальной сети.

Об уходе из сборной Германии Мануэль Нойер объявил накануне, 21 августа. Ранее в СМИ появлялась информация, что Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года. При этом Нойера не будет в заявке команды на предстоящие в сентябре матчи Лиги наций. Осенью Германия проведёт две встречи в рамках группового этапа Лиги наций, сыграв с Нидерландами и Венгрией. Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.