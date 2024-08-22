Кейн: после перехода в «Баварию» у меня появилась возможность бороться за трофеи

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, почему год назад он принял решение перейти из «Тоттенхэма» в мюнхенский клуб.

«Моей целью всегда были совершенствование, развитие и расширение границ. Я хотел играть на самом высоком уровне, принимать участие в Лиге чемпионов, а также бороться за трофеи. С переходом в мюнхенскую «Баварию» у меня появились эти возможности», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

После перехода английского футболиста в «Баварию» летом 2023 года он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 12 результативными передачами. В минувшем сезоне Кейн в составе мюнхенского клуба не выиграл ни одного трофея.

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