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Тикнизян: главное сейчас — не перехвалить Батракова и Ракова

Тикнизян: главное сейчас — не перехвалить Батракова и Ракова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах 19-летних воспитанников железнодорожников — атакующего полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

«Самое главное сейчас — не перехвалить Лешу Батракова и Вадима Ракова. Их нужно огородить от СМИ и других лестных высказываниях, потому что молодые футболисты — очень нестабильны психологически. Ребята большие молодцы, они здорово работают и прогрессируют. Думаю, у них всё будет хорошо», — приводит слова Тикнизяна Legalbet.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провёл за «Локомотив» семь игр, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. На счету Вадима Ракова шесть матчей в составе железнодорожников в текущем сезоне, три гола и два ассиста.

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