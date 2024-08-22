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«Барселона» готова обменять своего игрока на Джейдона Санчо

«Барселона» готова обменять своего игрока на Джейдона Санчо
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«Барселона» заинтересована в услугах крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и готова рассмотреть сделку с обменом английского футболиста на 28-летнего центрального защитника Андреса Кристенсена. Об этом сообщает Managing Barca.

По информации источника, каталонский клуб также рассматривает вариант с арендой Санчо. Подчёркивается, что при таком положении дел «Барселона» также постарается продать Кристенсена с целью высвобождения денежных средств на заработную плату для игрока «Манчестер Юнайтед».

Действующее трудовое соглашение Санчо с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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