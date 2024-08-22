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Стало известно, какой клуб АПЛ претендует на Рахима Стерлинга

Стало известно, какой клуб АПЛ претендует на Рахима Стерлинга
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«Астон Вилла» проявляет интерес к 29-летнему крайнему нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшее время руководство «синих» предоставит английскому футболисту варианты для продолжения карьеры.

Стерлинг перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период он принял участие в участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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