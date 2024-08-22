Криштиану Роналду оговорился, назвав Джорджину своей «женой»

Капитан сборной Португалии футбола Криштиану Роналду, возможно, сделал сенсационное заявление о том, что он женатый человек, назвав в видео на заведенном им 21 августа на собственном YouTube-канале свою давнюю спутницу Джорджину Родригес «женой».

«Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что должен. Когда я не тренируюсь в зале, мне нравится проводить время дома с женой», — сказал спортсмен в видеоролике.

Отметим, что Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года. У пары двое общих детей, а она также является мачехой его троих других детей. При этом пара публично не объявляла о своем браке.

39-летний португалец имеет контракт в «Аль-Насром» до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн. В сезоне-2024/2025 39-летний Криштиану Роналду принял участие в матче за Суперкубок Саудовской Аравии и отметился забитым мячом. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счётом 1:4.