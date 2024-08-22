Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не будет выступать за национальную команду, пока её тренирует Доменико Тедеско.

«Хочу обратиться к бельгийским болельщикам и поклонникам нашей сборной.

Я чувствую огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас на поле. Я горд, что надеваю футболку сборной. Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и после долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Отсутствие у меня доверия к нему не поспособствовало бы сохранению необходимой искренней атмосферы.

Федерация, с которой у меня были обсуждения, принимает мою позицию и причины, привёдшие к этому болезненному, но последовательному решению. Сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков. Однако убеждён, что это лучшее решение для развития сборной Бельгии, поскольку оно прекращает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении целей», — написал Куртуа в своём аккаунте в социальной сети.

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Куртуа не был включён в заявку «красных дьяволов» на минувший Евро-2024. Сообщалось, что это было связано с желанием вратаря окончательно восстановиться после тяжёлой травмы.

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