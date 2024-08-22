Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт по африканскому футболу охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» из ЮАР

Эксперт по африканскому футболу охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» из ЮАР
Аудио-версия:
Комментарии

Главный российский специалист по африканскому футболу Виктор Бондаренко охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» из ЮАР Спиве Мсиманго.

«Для «Кайзер Чифс» сейчас не лучшие времена. Два года длится кризис: меняются тренеры, игроки, а результата нет. Спиве Мсиманго хорошо сложен, у него хорошая игровая характеристика, на мой взгляд. Ему 27 лет, он опытный игрок. Последний сезон провёл ровно.

Думаю, с Бабичем будет хорошая и крепкая пара. Никто не выиграет у них верховую борьбу. Он опытный, мобильный и атлетичный защитник. Я за ним наблюдаю два года — он очень мне нравится. Играет за национальную сборную. Для «Спартака» за такие деньги этот трансфер — хорошее подкрепление. Если его вписать в систему, он может принести пользу», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» заинтересовался в услугах защитника Спиве Мсиманго из южноафриканской команды «Кайзер Чифс».

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». С травмы Глушенкова проблемы только начались
«Зенит» — «Спартак». С травмы Глушенкова проблемы только начались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android