Эксперт по африканскому футболу охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» из ЮАР

Главный российский специалист по африканскому футболу Виктор Бондаренко охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» из ЮАР Спиве Мсиманго.

«Для «Кайзер Чифс» сейчас не лучшие времена. Два года длится кризис: меняются тренеры, игроки, а результата нет. Спиве Мсиманго хорошо сложен, у него хорошая игровая характеристика, на мой взгляд. Ему 27 лет, он опытный игрок. Последний сезон провёл ровно.

Думаю, с Бабичем будет хорошая и крепкая пара. Никто не выиграет у них верховую борьбу. Он опытный, мобильный и атлетичный защитник. Я за ним наблюдаю два года — он очень мне нравится. Играет за национальную сборную. Для «Спартака» за такие деньги этот трансфер — хорошее подкрепление. Если его вписать в систему, он может принести пользу», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» заинтересовался в услугах защитника Спиве Мсиманго из южноафриканской команды «Кайзер Чифс».