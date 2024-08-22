Дибала не перейдёт в «Аль-Кадисию», предложившую ему контракт на € 75 млн — Романо

30-летний нападающий «Ромы» Пауло Дибала не покинет римский клуб нынешним летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, было отклонено предложение саудовской «Аль-Кадисии», которая была готова платить Дибале € 75 млн на протяжении трёх лет действия контракта.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За «римлян» 30-летний футболист провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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