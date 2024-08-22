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ПАОК — «Шэмрок Роверс»: Чалов вышел на поле на 64-й минуте матча

ПАОК — «Шэмрок Роверс»: Чалов вышел на поле на 64-й минуте матча
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В эти минуты идёт первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 между греческим ПАОКом и ирландским «Шэмрок Роверс». Игра проходит в Греции. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу греческого клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
2-й тайм
3 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Клири – 45+5'     2:0 Тайсон – 47'     3:0 Константелиас – 67'    
Удаления: нет / Хоноган – 52'

На 64-й минуте игры на поле вышел российский нападающий Фёдор Чалов.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий клуб по сумме двух матчей уступил «Мальмё» со счётом 5:6. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч обыграл «Целе» (3:2).

В последний раз ПАОК и «Шэмрок Роверс» встречались друг с другом в 2011 году. Тогда команды играли между собой в матчах группового этапа Лиги Европы, ПАОК победил в обеих встречах (3:1 и 2:1).

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