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Палмер назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Палмер назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос о лучшем футболисте мира.

– Лучший игрок мира прямо сейчас?
– Я бы назвал Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.
– Выберите кого-то одного.
– Мбаппе, – приводит Палмера Goal.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами.

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