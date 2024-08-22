Палмер назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос о лучшем футболисте мира.

– Лучший игрок мира прямо сейчас?

– Я бы назвал Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.

– Выберите кого-то одного.

– Мбаппе, – приводит Палмера Goal.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами.