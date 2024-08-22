ПАОК победил «Шэмрок Роверс» в игре ЛЕ, Оздоев провёл полный матч, Чалов вышел на замену

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025 между греческим ПАОКом и ирландским «Шэмрок Роверс». Игра проходила в Греции. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 20:30 мск. Матч закончился победой греческого клуба со счётом 4:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Шэмрок Роверс» Дэниел Клири. На 52-й минуте хавбек гостей Джошуа Хоноган получил красную карточку. На 47-й минуте полузащитник Тайсон укрепил преимущество ПАОКа. На 67-й минуте полузащитник хозяев Яннис Константелиас довёл счёт до разгромного. На 90+5-й минуте защитник Абдул-Рахман Баба забил четвёртый мяч ПАОКа во встрече.

Российский хавбек Магомед Оздоев провёл на поле всю игру. Нападающий Фёдор Чалов вышел со скамейки запасных на 67-й минуте встречи.

Ответная игра состоится 29 августа.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий клуб по сумме двух матчей уступил «Мальмё» со счётом 5:6. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч обыграл «Целе» (3:2).

В последний раз ПАОК и «Шэмрок Роверс» встречались друг с другом в 2011 году. Тогда команды играли между собой в матчах группового этапа Лиги Европы, ПАОК победил в обеих встречах (3:1 и 2:1).

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