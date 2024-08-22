«Наполи» купит Лукаку за € 30+10 млн, контракт рассчитан на три года — El Chiringuito

«Наполи» приобретёт нападающего «Челси» Ромелу Лукаку за € 40 млн, € 30 млн из которых будут выплачены в качестве фиксированной суммы, ещё € 10 млн — в виде дополнительных выплат. Об этом сообщает El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский нападающий подпишет контракт, рассчитанный на три года.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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