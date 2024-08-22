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Палмер сделал выбор между Месси и Роналду

Палмер сделал выбор между Месси и Роналду
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22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер сделал выбор между суперзвездами футбола: Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?
– Месси, – приводит слова Палмера Goal.

Роналду имеет контракт в «Аль-Насром» до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

22-летний Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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