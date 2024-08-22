Коди Гакпо ответил на вопрос о разнице между Клоппом и Слотом

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо ответил на вопрос, в чём заключается разница между бывшим главным тренером команды Юргеном Клоппом и нидерландским специалистом Арне Слотом, возглавляющим мерсисайдцев с нынешнего лета.

«Многое изменилось по сравнению с Клоппом, но он [Слот] производит очень хорошее впечатление. Это не означает, что оно лучше или хуже, однако по большей части всё изменилось. В прошлом сезоне мы больше играли на контратаках, что было выгодно. Скоро мы освоим обе системы [игры].

Он [Слот] просто очень честный и прямой, что хорошо для футболистов. Ты всегда понимаешь, чего стоишь. Предсезонные матчи уже были отличными. Кроме того, при нём мы одержали победу в первой встрече АПЛ. Если так будет продолжаться и дальше, то у нас может получиться отличный год», — приводит слова Гакпо Goal со ссылкой на Sport Nieuws.

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