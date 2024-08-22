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Второй гол Роналду в матче 1-го тура Про-Лиги был отменён после просмотра VAR

Второй гол Роналду в матче 1-го тура Про-Лиги был отменён после просмотра VAR
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На 76-й минуте матча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду забил свой второй гол во встрече, который вскоре был отменён после просмотра VAR.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
22 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Раед
Бурайда
1:0 Роналду – 34'     1:1 Фоузаир – 49'    

Роналду забил первый гол после того, как крайний нападающий «Аль-Насра» Садио Мане слева у лицевой здорово разобрался с защитником и мягко навесил в центр. 39-летний португалец взмыл в воздух в районе линии вратарской и головой вколотил мяч под перекладину.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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