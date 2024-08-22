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«Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Раед», несмотря на гол Роналду

«Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Раед», несмотря на гол Роналду
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Сегодня, 22 августа, закончился матч стартового тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Раедом». Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
22 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Раед
Бурайда
1:0 Роналду – 34'     1:1 Фоузаир – 49'    

Португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счёт в игре, забив на 35-й минуте. На 49-й минуте марокканский полузащитник гостей Мохамед Фоузаир сравнял счёт, реализовав пенальти.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице. «Аль-Раед», в свою очередь, финишировал 12-м.

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