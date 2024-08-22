Чалов не реализовал пенальти на 90+3-й минуте матча Лиги Европы
Поделиться
Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов не смог забить с пенальти на 90+3-й минуте встречи первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» (4:0).
Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
4 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Клири – 45+5' 2:0 Тайсон – 47' 3:0 Константелиас – 67' 4:0 Баба – 90+4'
Удаления: нет / Хоноган – 52'
На 45-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Шэмрок Роверс» Дэниел Клири. На 52-й минуте хавбек гостей Джошуа Хоноган получил красную карточку. На 47-й минуте полузащитник Тайсон укрепил преимущество ПАОКа. На 67-й минуте полузащитник хозяев Яннис Константелиас довёл счёт до разгромного. На 90+5-й минуте защитник Абдул-Рахман Баба забил четвёртый мяч ПАОКа во встрече.
Чалов вышел со скамейки запасных на 67-й минуте встречи. Российский хавбек Магомед Оздоев провёл на поле всю игру.
Ответная игра состоится 29 августа.
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 22 августа 2024
-
23:36
-
23:28
-
23:17
-
23:13
-
23:06
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:04
-
21:58
-
21:56
-
21:43
-
21:30
-
21:29
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:03
-
20:57
-
20:36
-
20:26
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:44
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:33