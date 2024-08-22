Чалов не реализовал пенальти на 90+3-й минуте матча Лиги Европы

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов не смог забить с пенальти на 90+3-й минуте встречи первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» (4:0).

На 45-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Шэмрок Роверс» Дэниел Клири. На 52-й минуте хавбек гостей Джошуа Хоноган получил красную карточку. На 47-й минуте полузащитник Тайсон укрепил преимущество ПАОКа. На 67-й минуте полузащитник хозяев Яннис Константелиас довёл счёт до разгромного. На 90+5-й минуте защитник Абдул-Рахман Баба забил четвёртый мяч ПАОКа во встрече.

Чалов вышел со скамейки запасных на 67-й минуте встречи. Российский хавбек Магомед Оздоев провёл на поле всю игру.

Ответная игра состоится 29 августа.

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