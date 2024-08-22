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«Арсенал» готов заплатить € 50 млн за трансфер Лукмана из «Аталанты» — Педулла

Лондонский «Арсенал» готов предложить «Аталанте» € 50 млн за переход 26-летнего нападающего Адемолы Лукмана. Об этом информирует официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, итальянский клуб хочет выручить с продажи Лукмана € 65-70 млн. «Канониры» готовы включить в сделку защитника Якуба Кивёра.

Также «Аталанта» предлагает нигерийскому нападающему продлить контракт на улучшенных условиях. По новому трудовому соглашению зарплата футболиста может составить € 3,5 млн в год.

В минувшем сезоне Лукман принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: